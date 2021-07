Chiellini: “Tutti noi abbiamo grande rispetto per Lukaku”

“L’Allianz di Monaco di Baviera? Stadio bellissimo anche se c’è da acclimatarsi. C’è da star pronti per un grande evento, siamo contenti di allenarci qui. Poi ci sarà un giorno per arrivare bene e sarà una grande gara. Sono contento di essere a disposizione. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku”. Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa prima dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio.

In vista del match in programma oggi alle ore 21.00, il centrale di difesa ha continuato: “Il capitano è pompiere, sdrammatizza. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c’è bisogno di aumentare la fibrillazione. L’adrenalina viene da sola. C’è grande rispetto da parte di tutti noi per Lukaku. Tutti sappiamo che giocatore straordinario è stato e quanto è stato importante in questa stagione per l’Inter. Ma sarebbe offensivo per gli altri giocatori del Belgio parlare solo di lui. In ogni caso credo che sia Romelu sia io stanotte dormiremo tranquilli”.