Controlli al boschetto della playa: denunciato un ragazzo per droga

CATANIA – Nella notte scorsa agenti del Reparto a Cavallo hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, in servizio di controllo nei pressi del boschetto della Playa, insospettiti dall’atteggiamento di tre individui che stazionavano vicino ad un’autovettura in sosta, hanno proceduto al loro controllo. Uno dei tre giovani alla vista degli operatori si è disfatto repentinamente di un involucro di cellophane trasparente buttandolo per terra ma gli agenti, lo hanno prontamente recuperato e visionandone il contenuto si sono accorti che all’interno vi era della sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 9,7 grammi.

I giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale che è stata estesa anche all’autovettura che ha dato esito negativo. Il giovane che si era disfatto dell’involucro ha dichiarato nell’immediatezza le proprie responsabilità e per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.