Cus Catania, tutto pronto per la finale di tennis

CATANIA – CUS Catania ancora protagonista di competizioni a livello nazionale nel week end che sta per iniziare. Domenica al Mediterraneo Sporting Club di San Gregorio, sarà primo atto della finale che assegna la promozione in A2 femminile di tennis. Di fronte CUS Catania e Circolo Stampa Sporting Torino. Le atlete del Cus non sono più una sorpresa visto che hanno raggiunto questo importante obiettivo tre volte negli ultimi quattro anni e praticamente con il medesimo gruppo. Dato indicativo di un valore che è delineato.

La promozione sarebbe la ciliegina sulla torta ma, comunque andrà, la stagione non potrà che essere considerata in modo positivo. Ricordiamo che il CUS Catania era stato inserito in un girone di ferro, probabilmente il più difficile dei tre composti, ed è riuscito a chiudere al secondo posto (in realtà al primo in coabitazione col Baratoff Pesaro. Solo il numero degli incontri vinti ha premiato le marchigiane) per poi sconfiggere il TC Cagliari nella semifinale play off. Domenica, solito avvicendarsi di partite, prima i tre singolari e poi il doppio conclusivo. A guidare le ragazze sono Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro.