Dmg Nuoto Catania, sfida Boscaglia: le due squadre si giocano la A1

Una gara secca che deciderà chi tra Dmg Nuoto Catania e Bogliasco conquisterà la massima serie! Mancano poco più di 24 ore e in casa Dmg Nuoto Catania cresce l’emozione per il match in programma domani alle 14.00 alla Scuderi contro il Bogliasco. Dopo il 9-9 di gara 1 le due formazioni si troveranno nuovamente l’una di fronte all’altra per la partita più importante e significativa della stagione.

“Sono stati due anni particolari e a tratti difficili, durante i quali abbiamo sempre lavorato e ci siamo impegnati per arrivati fin qui – ha affermato il tecnico Peppe Dato –. All’andata le due squadre si sono equivalse, quindi, mi aspetto una gara aperta. Il nostro è stato un percorso in cui abbiamo sempre cercato di dare il massimo, come faremo domani, è normale che trattandosi di una finale ci sarà anche una forte carica emotiva da gestire. Ci aspetta una partita da giocare e da vincere!”.

I rossazzurri in questi due anni di assenza dalla serie A1 hanno dimostrato carattere, grinta, qualità tecniche degne della massima serie nazionale, per la quale hanno sempre lottato e lotteranno fino alla fine come si evince dalle parole di capitan Kacar alla vigilia della gara: “Grazie al risultato della partita di andata, domani sarà una gara secca, o noi o loro! Siamo concentrati e focalizzati a disputare una gara di alto livello sia dal punto di vista tattico che atletico. Il Bogliasco è una ottima formazione che sicuramente domani sarà motivata quanto noi. Prevedo una vera e propria finale e spero che potremmo riacquistare il posto in massima serie per cui ci prepariamo da due anni…”.

Se le due formazioni dovessero pareggiare si andrà ai rigori. Tra gli assenti in casa Dmg Nuoto Catania Eugenio Russo che deve ancora scontare una giornata di squalifica.



Arbitri: Fabio Ricciotti e Massimo Calabrò. Delegato: Claudio Marchisello