Euro 2020, le probabili formazioni di Belgio-Italia

Ecco chi potrebbe scendere in campo questa sera per Belgio-Italia

Mancano circa 4 ore al calcio d’inizio tra Belgio e Italia, incontro valido per i quarti di finale di Euro 2020. La Nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini è reduce dalla vittoria contro l’Austria con il risultato finale di 2-1; i “Diavoli Rossi” invece approdano al match contro gli Azzurri grazie alla vittoria per 1-0 ai danni del Portogallo. Dopo l’intervento in conferenza stampa dell’allenatore italiano alla vigilia del match, è il momento di ipotizzare chi potrebbe scendere in campo nell’undici titolare della gara odierna.

Roberto Mancini dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-3, modulo diventato ormai impronta della Nazionale Italiana. I belga del CT Roberto Martinez opteranno per il solito 3-4-3, con De Bruyne e Hazard in dubbio a causa di noie muscolari ma nonostante questo convocati e dunque presenti nella panchina dei “Diavoli Rossi”. Di seguito le probabili formazioni di Belgio-Italia in programma questa sera a partire dalle ore 21.00.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Roberto Mancini.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All: Roberto Martinez.