Fashion: il made in Italy a Taormina FOTO

TAORMINA, 29 GIU – Diciassette aziende del Made in Italy artigianale più esclusivo presenteranno le loro collezioni a Taormina, sabato 3 e domenica 4 luglio (dalle 11 alle 19, 30 e dalle 21 alle 23), nell’esclusivo pop up event ‘Silvia Incontra’ ideato dalla manager e nota influencer Silvia Berri. L’evento si svolgerà all’hotel NH Collection della Perla dello Ionio, con il patrocinio del Comune di Taormina e in collaborazione con ‘Taormine’ l’associazione dei commercianti e operatori economici della città. Sono produttori provenienti da tutta Italia, un ‘tour di moda’ che va da Milano, fino a Furci Siculo in provincia di Messina.

“Le aziende presenti le scelgo personalmente, credo nelle loro idee e rappresentano altissima qualità italiana. Sono quelle che indosso, che amo sostenere e comunicare”, spiega Silvia Berri, che sarà presente a Taormina come testimonial. “In particolare, si tratta di imprese consolidate e start up – prosegue – tutte aggregate da una comune passione per il lavoro; spesso capitanate da donne, imprenditrici capaci e di talento, con una grande professionalità alle spalle e con la voglia di espandersi verso nuovi mercati nazionali e internazionali, come la mia amica Donatella Lucchi, che è fondamentale per l’organizzazione di queste iniziative. È un bel segnale, l’economia italiana dopo il fermo forzato della pandemia ha riacceso i motori – osserva la manager – e la Sicilia ha un ruolo davvero importante, è un luogo con un appeal mondiale unico: non a caso abbiamo scelto la bellezza e l’internazionalità di Taormina, che è il primo event nel Centro e Sud Italia”.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione Taormine, lo chef Stella Michelin Pietro D’Agostino: “Siamo felici di ospitare nella nostra città una grande esperta e divulgatrice di stile italiano come Silvia Berri. Daremo spazio a imprenditori che lavorano ogni giorno per rendere uniche e preziose le nostre creazioni apprezzate in tutto il mondo. È un altro evento che concentra attenzione su Taormina e genera economia. Sono occasioni, infine, per disegnare nuove sinergie e porre le basi per future collaborazioni”.

I BRAND CHE PARTECIPERANNO – ‘Francesca Cutrera,’ ‘Cristina di Milano’, ‘Erendira Italia’, ‘24.25’, ‘Nanni Milano’, ‘Francesca Geraci’, ‘So Chic’, ‘Uniqa’, ‘Flavia Palombo’, ‘Cocou’, ‘Dodici Ventuno’, ‘Bisù’, ‘Rudy’, ‘Jo Maison Jo’, ‘MargheritaB’, ‘Tella tella’, ‘Settimo Cielo’.

SILVIA BERRI – Il suo mood è ‘La vita è meravigliosa’, stato d’animo che, dalla vita reale, trasmette in modo naturale, sincero e frizzante su Instagram ai suoi circa 200mila followers. Contesa agli eventi italiani più glamour e sempre a caccia di nuove realtà.

Laureata a pieni voti in Diritto Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, svolge poi attività di ricerca, dal 1991 al 1994, in qualità di Cultore della materia per il dipartimento di Storia Contemporanea, realizzando diverse pubblicazioni.

Ha lavorato come buyer per il mercato fashion e lusso presso Avesani Buying Office, dove ha avuto occasione di coltivare la sua grande passione per la moda: ha seguito il gruppo Club21, ovvero Giorgio Armani, Emporio Armani, Bulgari e Marni per il Sud Est asiatico. Negli anni ha collaborato con gli uffici stile di diverse aziende, maturando grande competenza e conoscenza di brand, tendenze, prodotti e tessuti, che ama selezionare e combinare. Attualmente è Responsabile Comunicazione e promozione Cei (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Dal 2000 è Delegata italiana presso EFSD (European Forum forstandards distribution) del CENELEC – Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique; dal 2008 è Membro del CEN – CENELEC PR ROUND TABLE; dal 2018 Treasurer and Organization Coordinator ICDL 2019 e dal 2019 Treasurer and Organization Coordinator EMC 2020. Dal 2004 è inoltre responsabile della rivista ìCEI Magazine’, house organ dell’Associazione. Silvia ha due figlie gemelle di 20 anni, una personalità esplosiva e una grande passione per i viaggi e la ricerca di nuove ispirazioni: con il suo canale Instagram è diventata ambasciatrice del Made in Italy e promuove quotidianamente la ricerca della qualità e dell’artigianato italiano.