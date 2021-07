Novelli: “Tutto dipende da noi, è stato un percorso difficile”

MESSINA – Il tecnico dell’ACR Messina Raffaele Novelli ha presentato, ai microfoni ufficiali del club, la sfida di sabato pomeriggio contro il Città di Sant’Agata. In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie D – Girone I, la società peloritana potrebbe ottenere la promozione in Serie C: “Dobbiamo fare gli ultimi sforzi perché sotto l’aspetto tecnico tattico non possiamo aggiungere nulla, possiamo farlo magari in motivazione, sofferenza, sacrificio e grandissima umiltà. Conosco il tecnico avversario, Giampà, è stato mio calciatore ed è una grande persona. E’ stato un piacere allenarlo e vederlo adesso allenare una squadra con un’idea di gioco fa piacere. Sono contento che abbia raggiunto la salvezza perché lo meritava”.

Il tecnico Novelli, in vista del match in programma sabato 3 luglio alle ore 17.00, ha proseguito: “C’è dispiacere per Lavrendi, deve recuperare dall’infortunio per tornare a giocare. E’ un ragazzo serio e un buon calciatore, quando ha giocato ha fatto sempre delle buone partite. Dobbiamo avere forza ed entusiasmo, ma anche umiltà nel giocare anche nei millimetri del campo. Tutto dipende da noi, è stato un percorso difficile con alti e bassi. Conosco le qualità umane e calcistiche della mia squadra, servono gli ultimi sforzi di piacere ed entusiasmo”.