Variante Delta: niente tifosi inglesi a Roma, biglietti annullati

Blocco della vendita dei biglietti e nullità di quelli acquistati da residenti in Gb a partire dalla mezzanotte del 28

giugno: è la decisione dell’Uefa, su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, in vista di Ucraina-Inghilterra di

domani allo Stadio Olimpico di Roma per i campionati europei.

Le attuali regole di quarantena per i cittadini britannici che entrano in Italia durano fino alla fine di luglio. All’arrivo i viaggiatori che sono stati nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti devono autoisolarsi per cinque giorni e poi risultare negativi.

Impossibile dunque che potessero avere il via libera per muoversi e andare allo stadio.

“Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita all’Olimpico con l’Ucraina il prossimo 3 luglio. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata – aveva detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio Kiss Kiss Napoli – Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita. Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia potrà andare allo stadio per assistere alla gara tra Inghilterra ed Ucraina di Euro2020”.

Quindi è arrivato lo stop dell’Uefa.