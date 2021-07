Canoa polo, oggi e domani a Catania per la Serie A

CATANIA – La canoa polo femminile sbarca a Catania. Al Porto, al Molo di Levante, oggi e domani, è in programma la seconda giornata della Serie A. Una due giorni che promette spettacolo ed emozioni. Il concentramento, organizzato dal Circolo Canoa Catania, mette in palio punti pesanti per i playoff scudetto. Riflettori inevitabilmente puntati sulla Sfre Polisportiva Canottieri Catania. La corazzata rossazzura che da anni vince il titolo italiano è già in fuga in testa alla classifica del torneo. Le ragazze di coach Alessandra Catania si faranno valere nelle acque di casa anche perché il porto della città etnea rievoca in tutte loro la grande emozione del successo colto in Champions League di due anni fa. La Polisportiva Canottieri Catania si è preparata con grande determinazione per questo appuntamento. Oggi le gare prenderanno il via alle ore 10 con la sfida tra le Canoe Rovigo e la Polisportiva Nautica Katana altro team catanese. Alle 10,35 in acqua il gruppo Sportivo Canoa Catania che affronterà la Canottieri Ichnusa. La Polisportiva di Alessandra Catania debutterà alle ore 11,10 contro il Circolo Canottieri Aniene. Tra le siciliane ci sarà anche il Circolo Nautico Palermo, che alle 11,45 giocherà contro il Nazario Sauro. Domani l’ultima giornata dalle ore 8,30 alle 14,55. In classifica Polisportiva Canottieri Catania prima e a punteggio pieno, seguono Rovigo, Aniene, Grupppo Sportivo Canoa Catania, Ichnusa, Nazario Sauro, Palermo e Polisportiva Nautica Katana.



Oltre alla Serie A femminile, al Porto di Catania, sarà protagonista anche la Serie A maschile Girone Sud. Le squadre vanno a caccia di punti pesanti per staccare il pass per i playoff scudetto. Per il Circolo Canoa Catania saranno impegnati la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e lo Jomar Club Catania. Le due compagini cercheranno di far bene e di lanciare lo sprint verso gli spareggi per il titolo italiano 2021. La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace esordirà oggi alle ore 13 contro il Cc Napoli. Lo Jomar Club Catania, invece, giocherà la prima partita alle ore 14,30 contro la Polisportiva Nautica Katana. Domani dalle ore 9 alle 13,30 l’ultima fase del concentramento catanese, che promette scintille ed emozioni. In gara anche i palermitani del Club Marina San Nicola, che oggi affronteranno, nel primo incontro, il Circolo Nautico Posillipo. In classifica comanda la Pro Scogli Chiavari, seguono Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, Club Marina San Nicola, Circolo Nautico Posillipo, Canottieri Eur, Jomar Club Catania, Cc Napoli, Idroscalo Club, Polisportiva Nautica Katana, Canottieri Ichnusa, Cus Bari, Canottieri Comunali Firenze.