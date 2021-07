Droga, sequestri di cocaina e marijuana: sono tre gli arrestati

Trovata anche una pistola calibro 32 e 41 cartucce in uso al 43enne, che è stato denunciato inoltre per detenzione di arma da fuoco

CATANIA – Due catanesi, di 43 e 29 anni, e un calabrese, di 23, sono stati arrestati dalla polizia in due distinte operazioni antidroga a Catania. Ai due siciliani agenti della squadra mobile hanno sequestrato un chilogrammo di cocaina e due chili di hashish che erano nascosti nella cassaforte della casa di uno di loro. Trovata anche una pistola calibro 32 e 41 cartucce in uso al 43enne, che e’ stato denunciato inoltre per detenzione di arma da fuoco e munizioni.

Durante un controllo al casello autostradale di San Gregorio della Messina-Catania la squadra mobile ha bloccato un corriere di droga calabrese che, nascosti nella sua auto, trasportava quattro chili di cocaina. Il valore di mercato complessivo della droga sequestrata, secondo stime della polizia, e’ di 625mila euro. I tre sono stati condotti in carcere. (ANSA).