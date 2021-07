Fiamme nel Palermitano, distrutti ettari di macchia mediterranea

PALERMO – Nuova giornata di incendi nel palermitano. Le alte temperature e i piromani hanno fatto divampare diversi roghi in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco e i forestali. Le fiamma sono scoppiate nel capoluogo nella zona dell’Acquasanta, a Campofelice di Fitalia, a Termini Imerese, a Partinico dove si sono propagate in due zone distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea.

Altro incendio ancora a Casteldaccia e Bolognetta. I pompieri sono stati impegnati in via Galletti a Palermo per spegnere un rogo di rifiuti appiccato ad un cumulo di spazzatura accanto ai cassonetti non raccolto in questi giorni di emergenza.