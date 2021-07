Italia tutta bianca ma la variante Delta è in 16 regioni

ROMA – L’Italia resta tutta bianca e il ministro della Salute Speranza per la prima volta dall’autunno non firmerà ordinanze. I contagi scendono sotto quota 800 e il tasso di positività si attesta allo 0,4%, ma a preoccupare è la corsa della variante Delta che ormai ha una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni.

Sui vaccini Figliuolo rassicura: ‘Le dosi ci sono, manteniamo il ritmo di 500mila al giorno, la fine della campagna

sarà a settembre per tutti’. Ma le Regioni temono rallentamenti. Il Lazio fa slittare le prenotazioni, l’Emilia-Romagna ci pensa. Sono ancora 2,5 milioni gli over 60 che non hanno fatto la prima dose.