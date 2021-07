L’ACR Messina è promosso in Serie C!

E’ da poco terminata la gara tra il Città di Sant’Agata e l’ACR Messina valida per l’ultima giornata di campionato: al triplice fischio del direttore di gara i peloritani si sono imposti con il risultato finale di 3-1. Le reti, siglate da Bollino, Sabatino e Arcidiacono, confermano il primo posto nel Girone I di Serie D e permettono all’ACR Messina di tornare tra i professionisti. L’FC Messina, che ha vinto 7-1 contro il Roccella, si attesta al secondo posto proprio alle spalle dei cugini del patron Sciotto.

L’ACR Messina, dunque, è ufficialmente promosso in Serie C. I biancoscudati andranno a competere insieme al Palermo e al Catania nel Girone C di Lega Pro. La festa, al termine della gara contro il Sant’Agata, è iniziata già da diversi minuti: i tifosi all’esterno dell’impianto sportivo esultano insieme ai calciatori e allo staff del club messinese. Adesso è atteso il ritorno in città per festeggiare la promozione con tutti i tifosi siciliani.