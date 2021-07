Mancini: “Abbiamo meritato di vincere”

“Abbiamo meritato di vincere, i miei ragazzi sono stati straordinari nel gioco, anche se verso la fine hanno sofferto perché erano stanchi. Ma sono stati davvero bravi, avremmo potuto anche fare dei gol in più. Non avevamo un risultato minimo ma siamo partiti per fare il massimo e la strada è ancora lunga. Ora bisogna stare calmi e tranquilli e recuperare le energie perché anche la prossima partita sarà durissima: la Spagna è una grande squadra”. Queste le dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro il Belgio, vinta con il risultato di 2-1, da parte del CT della Nazionale italiana Roberto Mancini.

L’allenatore degli Azzurri è già proiettato alla semifinale di Euro 2020, match in cui affronterà la Spagna di Luis Enrique che ha passato il turno battendo ai calci di rigore la Svizzera (1-1 dopo i tempi supplementari). Grazie ai gol di Barella e Insigine, i tifosi italiani possono sognare in grande in vista della fase finale della competizione. Il CT, infine, ha concluso il suo intervento rivolgendo un pensiero a Spinazzola, uscito dal campo in lacrime: “Sembra grave, la dinamica dell’incidente non è stata bella. Mi ha colpito vederlo in lacrime”.