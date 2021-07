Meta Catania, Matamoros è un nuovo calciatore rossazzurro

Matamoros approda alla Meta Catania dopo l’ultima stagione giocata in patria nelle fila del Burela

CATANIA – La Meta Catania Bricocity è lieta di annunciare l’arrivo dell’ala-Pivot spagnola Jorge Valhermoso Matamoros. Un grande colpo per la dirigenza rossazzurra che alza l’asticella del suo roster grazie alla qualità assoluta della furia rossa Matamoros unito all’arrivo del talentuoso argentino Kiki Vaporaki.

Matamoros non ha bisogno di presentazioni, per lui parlano i gol, l’esperienza e il blasone internazionale e le giocate di assoluto valore. Classe 1984, madrileno, genio, estro e grande capacità realizzativa, insomma un cecchino assoluto grazie ad un sinistro magico.

Infinito di vittorie il suo palmares, in bacheca anche la vittoria della Supercoppa spagnola, l’aver vestito la maglia dell’Inter Movistar e la conquista del Torneo delle 4 Nazioni dove Matamoros è stato al centro della fase offensiva della Spagna. Proprio in nazionale presenze e gol di pregevole fattura che gli hanno consegnato la vetrina mondiale. Matamoros approda alla Meta Catania Bricocity dopo l’ultima stagione giocata in patria nelle fila del Burela dove ha messo a segno ben 16 reti.