Naufragio a Lampedusa, sospese le ricerche dei dispersi

AGRIGENTO – Le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l’Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione, sono state sospese. Dall’alba di oggi, non ci sono più – nel tratto di mare dove si è verificata la tragedia – le motovedette della Capitaneria, guardia di finanza e carabinieri. Le 72 ore, tempo durante il quale si presume di poter trovare in vita chi è finito in mare, sono scadute ieri mattina. Per l’intera giornata di ieri, le ricerche dei dispersi sono però, comunque, andate avanti ugualmente.. Le ricerche potrebbe riprendere qualora dovessero emergere tracce dei dispersi.

A Lampedusa, intanto, continuano gli sbarchi. All’alba sono arrivati complessivamente 25 i tunisini con due diversi barchini intercettati dalle motovedette della guardia di finanza. Nel primo, c’erano 10 uomini e 15 nel secondo. Anche loro, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente a molo Favarolo, sono stati trasferiti all’hotspot dove ci sono 370 persone. A seguire altri 39 migranti su un barcone sono stati intercettati e soccorsi da due motovedette dele fiamme gialle. Il gruppo è stato trasbordato sulle unità che stanno facendo rotta verso il porto dell’isola. Per stamattina, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto l’imbarco di 233 migranti sulla nave quarantena Aurelia dove ieri erano state fatte salire altre 40 persone.