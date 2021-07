Ok al bilancio dell’aeroporto, nel 2020 perdite per 4,9 milioni

PALERMO – L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, ha approvato il bilancio di esercizio del 2020, con un valore della produzione pari a 31.888.966 (- 59,51% rispetto al 2019) e una perdita netta di esercizio di euro 4.967.088. “Il risultato negativo di bilancio è il frutto delle conseguenze economiche sul trasporto aereo della diffusione dell’infezione del Covid-19. La pandemia ha infatti limitato gli spostamenti delle persone sull’intero territorio italiano”, afferma una nota.

“Per contrastare le conseguenze del calo del traffico, è stato messo in campo un piano per ridurre il peso complessivo dei costi di produzione (-33,1 milioni di euro rispetto al dato tendenziale 2019), ed in particolare: minor costo del lavoro (-6 milioni di euro), attraverso il ricorso alla Cigs e dei costi per servizi (-20,1 milioni di euro)”, prosegue la Gesap. L’emergenza pandemica ha influito negativamente sui ricavi non aviation, con una flessione di circa il 57% contro il -62% del traffico passeggeri.

La riduzione drastica dei passeggeri ha avuto un impatto sui ricavi dei servizi ai passeggeri come Food – Retail e Rent a Car presenti in aeroporto fino alla chiusura temporanea di alcuni punti vendita. “Esprimo apprezzamento per la gestione operativa e finanziaria da parte della Gesap – dice Leoluca Orlando, sindaco di Palermo – che ha consentito all’aeroporto di attraversare un terribile periodo di lockdown legato alla pandemia, con scelte accurate che hanno consentito di mantenere tutti i progetti di interventi, ampliamenti e riqualificazione dell’infrastruttura” Il piano degli investimenti, rimodulato a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria, prevede risorse pari a 71,4 milioni di euro interamente a carico della Società.

“Abbiamo superato un anno difficilissimo – dice Giovanni Scalia, Ceo di Gesap – e chiuso con 5 milioni di perdita un 2020 che poteva portare a pesanti conseguenze sulla continuità aziendale e sugli investimenti, che invece abbiamo sempre mantenuto con un’attenta e oculata gestione, grazie anche all’impegno e alla professionalità della comunità aeroportuale, ponendo solide basi per la ripartenza”.