Palermo, scelto Massolo come vice di Pelagotti

PALERMO – Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione calcistica. La dirigenza proverà a rinforzare tutti i reparti, ma dovrà farlo in maniera oculata.

Il rinforzo arriverà anche tra i pali. Dopo due stagioni Mattia Fallani non tornerà in prestito in Sicilia, per questo motivo la dirigenza sta cercando un sostituto. L’indiziato numero uno per questo ruolo è Massolo, portiere classe ’96, che ha già giocato in Serie C e lo ha fatto agli ordini di Boscaglia e Filippi alla Virtus Entella, disputando anche 17 partite.

I rosa hanno scelto il classe ’96 perché in caso di necessità può essere schierato tra i pali per far rifiatare un po’ Pelagotti, lo scorso anno protagonista di tutte e quaranta le gare giocate dai rosanero, senza mai riposare.