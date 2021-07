Radicali e Lega, al via la raccolta firme per il referendum sulla giustizia

L’iniziativa verrà presentata ai cittadini sabato 3 luglio alle ore 11 in via Etnea (ingresso della Villa Bellini)

CATANIA – Referendum sulla giustizia ai nastri di partenza: dal primo weekend di luglio i cittadini italiani potranno firmare i sei referendum promossi dalla Lega e dal Partito Radicale che riguardano la separazione delle carriere dei magistrati, il sistema elettorale del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino.

A Catania l’iniziativa referendaria verrà presentata ai cittadini e agli organi di stampa sabato 3 luglio alle ore 11 in via Etnea, accanto all’ingresso della Villa Bellini. Contestualmente sarà dato avvio alla raccolta delle firme, che andrà avanti per tutta l’estate e toccherà anche i principali centri della provincia di Catania.

Per maggiori informazioni sui contenuti politici delle richieste di referendum è possibile consultare il sito internet del Comitato promotore Giustizia Giusta, all’indirizzo www.comitatogiustiziagiusta.it