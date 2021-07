Torna il sereno sul futuro degli addetti alle pulizie al Conca d’Oro

PALERMO – Buone notizie per gli operatori della ditta di pulizie Cleaning Global Service, che lavorano all’interno del centro commerciale Conca D’oro di Palermo. I licenziamenti annunciati lo scorso 29 giugno sono stati revocati, in questo modo i lavoratori potranno tornare alla loro attività e i giorni di mancata presentazione verranno tramutati in ferie o permessi retribuiti.

A questo si aggiunge anche l’aumento delle paghe orarie che, a seguito dell’obbligo assunto da parte della ditta, è stata aumentata di 6,60 euro lordi. Gli emolumenti verranno aumentati in maniera retroattiva, cioè a partire dall’1 marzo di quest’anno, e saranno versati ai lavoratori a partire dal mese di agosto in quattro soluzioni consecutive.

Le buone notizie, però, non si fermano qui. Dopo lo sciopero di ieri da parte dei lavoratori, infatti, c’è stato un incontro tra la società Cleanign Global Service S.r.l.s, la Uiltucs Sicilia, le RSA e i lavoratori, per dirimere l’attuale vertenza dei confronti della CGS in merito all’applicazione del contratto nazionale di lavoro.

I lavoratori, oltre all’aumento della paga oraria, vedranno riconosciuto il pagamento della tredicesima mensilità, che sarà pagata in una unica soluzione e prima della festività natalizia del 25 dicembre. A questo sarà aggiunto un premio annuale che sarà pari al 50% della tredicesima mensilità.

Tra gli obblighi assunti dall’azienda quello di riconoscere il diritto di precedenza alla trasformazione del contratto da part-time a full-time, rispetto alle nuove assunzioni full-time. Per tutta la durata dell’appalto i lavoratori saranno impegnati all’interno del centro commerciale Conca D’oro.

Nonostante questi accordi, però, da parte del sindacato resta la posizione critica verso queste formule contrattuali definite illegittime rispetto ai contratti collettivi.