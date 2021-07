Caltagirone: Accoltellamento in strada alle prime luci dell’alba, indagano i Carabinieri.

Alle 5.30 di stamani i sanitari del 118 hanno soccorso, nel popoloso quartiere di San Pietro a pochi passi dall’omonima parrocchia, un uomo sulla quarantina con una ferita da arma da taglio in stato confusionale. Prima di perdere i sensi avrebbe riferito d’essere stato aggredito.

Carabinieri sul posto

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltagirone che, su strada e presso il domicilio dell’uomo, stanno effettuando ricerche utili a ricostruire i fatti e a dare un volto all’aggressore.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Gravina Santo Pietro di Caltagirone ed è attualmente in sala operatoria. Non appena l’uomo sarà in grado di conferire con le forze dell’ordine verrà interrogato con la speranza che possa dare indizi utili al riconoscimento dell’aggressore.