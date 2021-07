Campagna vaccinale a rilento: alcune regioni rinviano i richiami

Rallenta la campagna vaccinale, meno dosi alla vigilia delle vacanze. Alcune Regioni rinviano i richiami. Resta il nodo degli over 60, in una settimana ne sono stati raggiunti poco più di 100mila.

Class action di sanitari no vax, in 500 ricorrono al tar a Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Per valutare

l’incidenza della variante Delta fondamentali le prossime due settimane. Intanto, i nuovi casi sono 932 e 22 le vittime. Il tasso di positività resto allo 0,4%, ancora in cali i ricoveri e le terapie intensive.