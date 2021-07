ETNA – Boati continui e una nube di gas e cenere lunga chilometri. Torna a farsi sentire l’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dal pomeriggio i oggi si osserva il passaggio dell’attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di SudEst. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione ESE. Inoltre sono in atto due trabocchi lavici che interessano il settore di SW e quello di NNE, quest’ultimo avanza nella parte alta della Valle del Bove.

Forti boati

Boati si sentono non solo nei paesi situati sui fianchi della montagna ma anche nelle località di mare. Udibili in particolare nel giarrese, a Torre Archirafi e Fondachello.

Pioggia di cenere

La cenere ha inziato a invadere le località della costa ionica.