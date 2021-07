Giovani pestati con una mazza da baseball: muore 23enne

L'amico che era con lui versa in gravi condizioni in ospedale.

È morto uno dei due giovani pestati a sangue a Mantova con una mazza da baseball fuori da un centro commerciale. Si ipotizza un agguato organizzato forse per punire uno sgarro

maturato nel mondo dello spaccio di droga.

Per Atilio Drekai, 23 anni, cittadino albanese, sono iniziate le procedure per dichiarare la morte cerebrale e staccarlo dai macchinari che lo tengono in vita, dopo essere stato ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì in rianimazione all’ospedale Poma della città lombarda. Grave l’amico di 35 anni picchiato anche lui dalle 4-5 persone che avrebbero partecipato all’agguato.