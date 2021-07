Diciottenne molestata sull’autobus: arrestato un minorenne

CATANIA – Molestata sull’autobus da un gruppo di ragazzi. È il racconto di una diciottenne che sarebbe stata accerchiata su un’autobus dell’Amt mentre andava a casa, e palpeggiata con violenza.

Il racconto

La ragazza ha raccontato che, mentre in compagnia della cugina 16enne e si trovava sul bus dell’AMT per recarsi a casa, è stata accerchiata e pesantemente molestata da un gruppo di sette giovani extracomunitari, saliti sul bus alla fermata di via Acquicella Porto. Le due ragazze, molto impaurite, si sono dirette verso la porta d’uscita nella speranza di sottrarsi alle loro attenzioni ma uno degli scalmanati, sfruttando il fatto che una delle due indossasse dei pantaloncini corti, l’ha palpeggiata sulle gambe soffermandosi in maniera violenta nelle zone intime.

L’intervento dell’autista

La reazione della ragazza, scoppiata in lacrime, aveva provocato l’intervento dell’autista del bus il quale è stato anch’egli deriso dal gruppetto che, poi, è sceso dal bus in Viale da Verrazzano mentre le due ragazze, invece, si erano immediatamente recate presso l’abitazione poco distante della nonna, dove hanno informato lo zio di quanto accaduto. quest’ultimo, insieme alle ragazze, è uscito in auto alla ricerca del terribile gruppetto localizzandolo nei pressi del Viale Grimaldi; da qui quasi immediato è stato il “contatto” fisico di questi ultimi con l’uomo il quale, però, ha dovuto battere poi in ritirata vista l’inferiorità numerica ed i loro lanci di pietre sull’autovettura mentre ingiuriavano con parolacce le due ragazze. l’uomo che, unitamente ad altri parenti, si è recato presso il centro d’accoglienza dove poi i Carabinieri hanno proceduto all’individuazione del responsabile da parte della ragazza vittima della violenza e hanno arrestato un 17enne di nazionalità tunisina.

La denuncia

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale sono intervenuto su richiesta della responsabile della struttura d’accoglienza per minori di Catania, la quale ha confermato che alcuni suoi ospiti avevano avuto una lite con alcune persone che, tra l’altro, si trovavano ancora sul posto.