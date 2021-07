Quarto sbarco della giornata, 83 persone lasciano l’hotspot

LAMPEDUSA – Un barchino con 19 tunisini, 12 delle quali donne e due minori non accompagnati, è stato bloccato al largo di Lampedusa da una motovedetta della Guardia costiera. Si tratta del quarto sbarco che si registra sull’isola da stanotte. Anche questo gruppo, dopo un primo triage sanitario direttamente a molo Favarolo, è stato portato all’hotspot. Sono 83 i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che dopo essere stati sottoposti a tampone rapido anti-Covid e alle procedure di identificazione, hanno lasciato la struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola e vengono, adesso, imbarcate sulla nave quarantena Atlas che è ormeggiata a Cala Pisana. All’hotspot sono rimasti 196 migranti. In mattinata, su disposizione della Prefettura, in 100 sono stati trasferiti con il traghetto di linea Sansovino a Porto Empedocle dove, in serata, ne giungeranno altri 31 con una motovedetta delle Fiamme gialle