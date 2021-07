“Recovery plan? Aumenterà il divario tra Nord e Sud” VIDEO

SANT’ALESSIO (ME) – “Le Regioni del Sud non avrebbero nulla da guadagnare dal Pnrr”. Inserimento di opere già progettate e finanziate in passato con altri strumenti e il rischio di non incidere sulla situazione economica dell’Isola. Il professor Matteo Ignaccolo, ordinario della cattedra Trasporti di Unict e già autore del documento dei professori di Sicilia e Calabria per il Ponte, scorge nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza lo strumento che rischia di ampliare il divario strutturale già esistente tra le due macroaree del Paese, il Nord e il Mezzogiorno.

Matteo Ignaccolo a dialogo con LiveSicilia.it

Errore tecnico, errore di valutazione o gioco delle tre carte? “A mio modo di vedere – spiega a LiveSicilia – tutto è iniziato dall’esigenza di avere dei progetti pronti da realizzare e quindi da inserire più facilmente. Ma in questa maniera non si fa nulla in più per il Sud rispetto a quello che già esisteva in progettazione prima della Pandemia”.

“Il grosso problema – spiega Ignaccolo – è quello delle opere migliorative. Quelle destinate a determinare una spinta sul tessuto economico. Tutto questo non c’è. In seguito a tutto quello che è successo, dalla pandemia e alle difficoltà in cui siamo immersi, un ruolo diverso dei trasporti in Sicilia, come l’alta velocità, diverrebbe fondamentale per lo sviluppo dell’Isola. Invece avremo delle infrastrutture che non sono assolutamente in linea con il resto del Paese”. La soluzione? “Il Ponte ci vuole! Ma non ci vuole solo il Ponte. Ci vogliono le infrastrutture e il Ponte, che è la componente fondamentale di un interno sistema della mobilità”.