Scuola e Istituzioni, un Concorso per la Promozione dell’Educazione Civica

CATANIA. Un concorso che ha colto nel segno, riuscendo a coinvolgere alunni, scuole e istituzioni. I Lions Club e la instancabile docente, Norma Viscusi, hanno condotto in porto una nave carica di quel senso etico che dovrebbe caratterizzare le nuove generazioni e lo stesso percorso scolastico.

Ecco perchè il “Primo Concorso per la Promozione dell’Educazione Civica “Non solo a Scuola. Kantianamente… devo dunque posso” è stato un appuntamento davvero sorprendente ed irrinuciabile.

Non a caso, è stato direttamente il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ad essere testimonial dell’evento all’interno della suggestiva chiesa Badia di Sant’Agata a Catania. Il Governatore ha anche

finanziato l’acquisto di 500 copie della Costituzione italiana da distribuire tra le scuole partecipanti.

Ma, si diceva, un appuntamento, o meglio, un concorso dall’alto valore etico.

L’intervento della professoressa Viscusi

“C’è, a mio avviso, – spiega la professoressa Norma Viscusi – la necessità di tornare ad una visione “verticale” della cultura: con il senso del dovere che alberga in ognuno di noi. Occorre riappropriarci della nostra coscienza. Occorre costruire un’educazione civica che nasca dal senso di responsabilità: e tutto è mosso dalla vocazione umana, quella del dare. E’ questo il taglio al quale si sono ispirati i bellissimi lavori dei ragazzi.

Un fatto che ci ha riempito di grande orgoglio”.

La giuria

La giuria è stata composta dai docenti Antonino Grimaldi, Fernando Gioviale, Paolo Maria Militello, Mirella Roccasalva, Nino Le Grottaglie, Gabriella Conciu, Francesco Diego Tosto.

Il contenuto del Bando

“In un momento così difficile e complesso, come quello che tutti noi stiamo vivendo, è stato concretizzato l’atto giuridico che definisce l’ insegnamento dell’educazione civica come disciplina a sé.

La Scuola, luogo per eccellenza in cui la formazione, l’educazione e la diffusione di buone prassi, fanno da fondamento all’azione educativo didattica, ne vede finalmente nuovamente legittimato il suo specifico insegnamento. E’ dunque tra i banchi di scuola che il rapporto insegnamento-apprendimento si consuma, in un divenire interminabile e continuo, in un interscambio tra tutti gli attori della “comunità educante”, che reciprocamente imparano, si evolvono, crescono, si plasmano in maniera tale da crescere ed essere futuri “buoni cittadini”, e ancor prima, “persone”, protese a conseguire obiettivi valoriali.

E’ pertanto apparso inevitabile pensare a tali interventi educativi in maniera radicale, ponendo l’attenzione non solo su ciò che è codificato, già pronto, fuori di noi, ma soprattutto marcando l’accento, se possibile, a partire dalla scoperta di una consapevolezza profonda del bene e del male, che abita in ciascuno di noi e che da sola, se ascoltata, detta le norme della più nobile convivenza civile ed umana, da cui scaturisce poi la legge giusta. Ecco dunque la scelta illuminata ed illuminante del titolo: ciascuno sa nella propria coscienza il limite della propria libertà, del proprio dovere e del proprio diritto e se SA, DEVE agire di conseguenza, e se DEVE, dunque PUO’, con coraggiosi atti di volontà. Ci auguriamo che i semi per una rinascita autenticamente umana possano essere gettati a partire da adesso”.

I Club Lions coinvolti

ZONA 11: Catania Faro Biscari. Presidente Cosentino ing. Salvatore Guido; Catania Vallis Viridis. Presidente Gentile Messina prof.ssa Renata

ZONA 12 Catania Lago di Nicito Presidente Vitale dott. Salvatore Giovanni

ZONA 13 Catania Riviera dello Ionio. Presidente Pogliese dott.ssa Marilisa

ZONA14 Catania Gioeni Presidente La Camera prof.ssa Giuseppa; Catania Est Presidente Cilmi dott. Vincenzo; Catania Val Dirillo Presidente Damigella sig. Vincenzo.