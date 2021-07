Sicilia, hub vaccini vuoti: immunità di gregge a rischio

Oltre mezzo milione di siciliani non si è ancora vaccinato. Per la precisione sono 586 mila. Nella settimana 23-29 giugno la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo è al 29,4%, a cui va aggiunto il 21,7% con soltanto una prima dose ricevuta. Gli over 60 che non hanno ricevuto alcuna dose è pari al 23,8%, molto sopra la media nazionale del 13,3 per cento. Quella siciliana è la percentuale più alta in Italia e piazza la nostra isola in fondo alla classifica. C’è anche il dato fra i 50 e i 59 anni che preoccupa gli esperti: sono oltre 260 mila i siciliani non immunizzati. Complessivamente la Sicilia è ultima in Italia per cittadini over 50 non vaccinati. E anche alla luce di questi dati che l’assessorato regionale alla salute ha deciso di accelerare con nuovi open day negli hub vaccinali.

In programma anche una campagna per portare i vaccini nelle località turistiche. A Palermo ad esempio ci sono degli info point in via Ruggero Settimo e a Mondello. Le Asp di Palermo e Catania stanno definendo i dettagli del nuovo piano.

In un mese le dosi somministrate si sono dimezzati, crollando da quasi sessanta mila a poco più di trenta mila. Bisogna cambiare strategia altrimenti l’immunità di gregge resta in miraggio. Lo stesso assessore Ruggero Razza in una intervista a Livesicilia ha parlato della necessità di portare i vaccini anche a domicilio se è necessario. È stata la stesa regione ad avviare un monitoraggio comune per comune. Serve una svolta per evitare un autunno difficile.