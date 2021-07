Asp Palermo, vaccini di prossimità: più di due mila dosi nel fine settimana

PALERMO – L’Asp di Palermo si avvicina ai cittadini dei piccoli Paesi. Nel fine settimane sono state complessivamente 2.723 le dosi somministrate nel fine settimana dall’Asp di Palermo nell’ambito del progetto sulle vaccinazioni di prossimità nei comuni di Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Gangi, sulle Madonie, e a Monreale.

Intenso il programma organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monreale dove, all’interno della chiesa di San Gaetano, medici, infermieri e personale amministrativo, hanno lavorato per 3 giorni somministrando, rispettivamente 580 dosi di vaccino antiCovid venerdì, 718 sabato e 709 domenica, mentre sono state 302 le vaccinazioni effettuate sabato a Castellana Sicula, anche per i cittadini di Polizzi Generosa, e 414 ieri a Gangi.

Il programma, che ha consentito finora all’Asp di Palermo di raggiungere 56 comuni della provincia, prosegue oggi a Gratteri e Castronovo di Sicilia, domani e mercoledì a Piana degli Albanesi, giovedì prossimo a Montemaggiore Belsito e venerdì prossimo a Borgetto. La vaccinazione di prossimità è stata possibile nella provincia di Palermo grazie alla collaborazione con medici di medicina generale e continuità assistenziale e medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione ‘Eos’, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando operativo di vertice interforze.