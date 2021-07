Beach Handball, i risultati della fase regionale di Trapani

TRAPANI – Si è conclusa la due giorni dedicata al Beach Handball fase regionale al lido AC Life Style Beach di Trapani

con grande consenso da parte delle istituzioni e del pubblico. Il week end di sport promosso dalla FIGH Sicilia ha avuto due main sponsor d’eccezione quali “Vitanuova, Previdenza & Protezione” e “Target” azienda leader nel Teleselling Outbound.



Tre i Campionati in ballo e precisamente si è disputato il 3^ Campionato di Beach Handball Siciliano Seniores Maschile, il 3^ Campionato di Beach Handball Siciliano Seniores Femminile e il 1^ Campionato di Beach Handball Siciliano under 15 Femminile. Sotto un sole cocente le Società si sono contese i primi posti, il Premio Fair Play e Miglior Giocatore o Giocatrice. La manifestazione è stato un momento importante per ricordare il caro amico e grande atleta Piero Giliberti prematuramente scomparso pochi mesi fa e a ricordarne la figura da grande Uomo sono stati gli amici di sempre e la moglie Cinzia. Presente il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che ha sottolineato l’importanza dello sport anche outdoor, oltre al Presidente FIGH Sicilia Sandro Pagaria e la prof.ssa Elena Avellone del Coni Trapani.



Ecco i risultati: per il Campionato under 15 Femminile si aggiudica il primo posto l’AC Life Style Handball Erice, seconda

Crazy Reusia e terza Halikada. Premio “Fair Play Vitanuova” è andato all’Halikada e Premio “Miglior Giocatrice Memorial Piero Giliberti” è andato a Giada Torrente della Società AC Life Style Handball Erice. Per il Campionato Seniores Femminile: 1^ posto Messina con 8 punti; 2^ il Leali Marsala con 6 punti; 3^ posto Halikada con 4 punti; 4^ posto AC Life Style HE con 2 punti e 5^ Pallamano marsala con 0 punti. Premio “Fair Play Vitanuova” alla Società AC Life Style Handball Erice e “Premio “Miglior Giocatrice Memorial Piero Giliberti” a Beatrice Pugliara dell’HB Messina.

Per il campionato Seniores Maschile: 1^ classificato Halikada; 2^ posto per Il Giovinetto Petrosino; 3^ posto

CUS Palermo; 4^ HB Messina; 5^ Girgenti e 6^ Aetna Mascalucia. Premio “Fair Play Vitanuova” alla Società Girgenti e “Premio “Miglior Giocatore Memorial Piero Giliberti” a Daniele Munda della Società Halikada. Il titolo regionale del Campionato Seniores Femminile e Maschile è valevole per l’accesso al Campionato Nazionale che assegnerà lo scudetto di Beach Handball Seniores F7M il prossimo 9 e 10 luglio a Misano.