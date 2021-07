Canottieri Roggero di Lauria: Vitale eletto nuovo presidente

Il 47% dei votanti ha espresso la preferenza per neo eletto, che si insedierà il 10 luglio

PALERMO – Andrea Vitale è il nuovo presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria. È stato eletto con il 47 per cento delle preferenze su 1.019 votanti. Guiderà il Circolo nel quadriennio 2021-2024.

Questa mattina, nella sede del Circolo, si è svolto il passaggio delle consegne tra il presidente uscente, Giorgio Matracia, e il neo eletto, Andrea Vitale. “Ci proiettiamo al futuro con ottimismo e tanta voglia di fare – commenta Andrea Vitale -. Ci aspetta un quadriennio pieno di sfide. Con i consiglieri che saranno al mio fianco puntiamo a dare continuità alla storia e alla forza del Club Canottieri Roggero di Lauria. Il prossimo anno celebreremo i 120 anni del Sodalizio che dalla sua fondazione è sinonimo di eccellenza in ambito sportivo e culturale. Il mio impegno sarà quello di dare una spinta maggiore allo sport, ai giovani ma anche alle attività sociali, culturali e ricreative del nostro Circolo”.

Si è concluso in mattinata lo scrutinio per l’elezione dei consiglieri del Club. Il nuovo direttivo per il quadriennio 2021-2024, che si insedierà sabato 10 luglio, sarà composto dai consiglieri Manfredi Agnello, Silvano Barraja, Fabio Briguglia, Francesco Fecarotta, Giovanni Gatto, Fabrizio Griffo, Lorenzo Mannino, Francesco Marcatajo, Roberto Polizzi, Ernesto Valvo.