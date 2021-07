Catania, oggi incontro con Baldini per programmare la stagione

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Si pensa a come sarà la squadra della prossima stagione in casa Catania. Il club rossazzurro ha avuto l’ok da parte di Baldini, che resterà in sella, ma che vorrà capire anche gli obiettivi della società.

Nella giornata di oggi, salvo imprevisti, ci sarà l’incontro tra l’amministratore unico Nico Le Mura, il direttore dell’area

tecnica, Maurizio Pellegrino, e l’allenatore Franco Baldini. Il tecnico è consapevole che molto elementi a disposizione la scorsa stagione non saranno in squadra quest’anno, ma cercherà di lavorare al meglio con il materiale che gli verrà messo a disposizione. Inoltre il tecnico dovrà programmare anche il ritiro, che dovrebbe iniziare il 20 luglio.