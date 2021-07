Checco Bruni torna a Palermo: “È un momento bellissimo” VIDEO

PALERMO – Due anni dopo Checco Bruni torna nella sua Palermo, che l’ha visto muovere i primi passi in quella che è diventata la sua professione. Il Circolo Velico di Sferracavallo, che lo vede socio fondatore e direttore sportivo, ha organizzato una serata in suo onore, che lo riempie di emozione.

Tutti i soci del Circolo erano presenti per riaccogliere il velista che ha fatto sperare e sognare l’Italia intera a bordo di Luna Rossa, che ha sfiorato la vittoria dell’America’s Cup contro Team New Zealand.

“È bellissimo atterrare e venire al Circolo Velico Sferracavallo, è un bel momento – ha dichiarato Bruni -“. Bruni hain mente progetti importanti per il Circolo: “Abbiamo ospitato diverse realtà internazionali, atleti che andranno alle Olimpiadi, abbiamo in organizzazione una manifestazione per novembre, ma sarà un bellissimo inizio di novembre per la vela palermitana”.

Per “Checco” un po’ di rabbia misto a gioia per non aver vinto l’America’s Cup, ma esserci andato vicino è stato bellissimo: “Abbiamo fatto un risultato incredibile, ne siamo coscienti. Eravamo ad un passo da una avventura incredibile, ci siamo andati vicino, ce l’abbiamo messa tutta e speriamo di avere una possibilità di rivincita”.