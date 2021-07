Covid, Italia vicina al traguardo dei 20 milioni di vaccinati

L’Italia sta per tagliare il traguardo dei 20 milioni di immunizzati, “ma la sfida non è ancora vinta”, avverte il

ministro della Salute Speranza. La campagna di vaccinazioni punta ora su teen ager e over60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose, per garantire l’avvio della scuola e un autunno in sicurezza, malgrado i prevedibili effetti della variante Delta. Il commissario Figliuolo rassicura sulla carenza di dosi: “sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale”.