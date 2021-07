Isola pedonale a Mondello, De Filippis: “Chiediamo delle modifiche”

PALERMO – “Abbiamo sottoscritto la raccolta di firme promossa dal Consigliere della Settima circoscrizione Piero Gottuso di Forza Italia che chiede all’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo alcune modifiche all’ordinanza che prevede dal 20 luglio lo stop alle auto a Valdesi”. Lo annuncia il commissario cittadino di DB Palermo, Eduardo De Filippis.

“Bisogna rendersi conto di come, già in queste giornate, raggiungere la borgata di Mondello ha creato disagi sia ai cittadini che ai turisti. Purtroppo come prevedevamo un provvedimento del genere imposto senza alcun criterio sta danneggiando i commercianti della zona ed altresì scoraggiando molti cittadini dal frequentare Mondello. Attuare il provvedimento che prevede dal 20 luglio la chiusura anche della piazza di Valdesi è un errore da parte dell’amministrazione comunale, non ci sono i modi né i tempi. Mancano parcheggi, le navette transfert sono insufficienti, con il doppio senso di circolazione in via Principe di Scalea vengono meno i posti auto dei residenti, tra l’altro proprio nella prima parte del lungomare sono presenti servizi importanti per la collettività come le Poste e la Farmacia Hub Vaccinale”.

“Infine – conclude De Filippis – se l’obiettivo deve essere quello di chiudere un’area per partito preso senza realizzarci attività per farla vivere alla cittadinanza allora è già un errore in partenza. Per il futuro auspico che si ascoltino di più le Circoscrizioni e meno questi “fantomatici” comitati di quartiere che in alcuni casi a malapena rappresentano se stessi”.