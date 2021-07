“Italiani maiali”, detenuto accusato di terrorismo

Il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria e il Reparto territoriale della Casa circondariale di Paola hanno notificato al detenuto Rafusn Lafsahi un’ordinanza di custodia cautelare per terrorismo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Milano su richiesta dei pm Alberto Nobili e Alessandro Gobbis.



Lafsahi avrebbe esaltato gli attentati più eclatanti: dalle Torri Gemelle a quello a Charlie Hebdo, affermando di essere un “terrorista”, che “gli italiani erano dei maiali” e che li avrebbe “uccisi tutti tagliandogli la gola, cavandogli gli occhi e facendo la guerra”, “di essere un terrorista legato alla più nota cellula Isis e che gli Italiani erano dei maiali e che li avrebbe uccisi tutti tagliandogli la gola, cavando gli occhi e facendo la guerra”.



A indagare per prima è stata la Dda di Palermo per una serie di comportamenti violenti anche nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria, oltre che dei detenuti, quando era recluso per spaccio e rapina a Pavia, Torino, Potenza, Agrigento, Palermo, Catania, Messina, Catanzaro.



Dichiarazioni che hanno spinto gli investigatori del Nic della Polizia penitenziaria a sviluppare una serie di accertamenti tra cui l’analisi di centinaia profili Facebook riconducibili al suo entourage. È così emerso un’importante rete di contatti tra suoi familiari ed elementi gravitanti nella galassia del fondamentalismo islamico. Lafshai ha mostrato forte odio nei confronti del popolo italiano e per coloro che non professano la religione musulmana, fino ad arrivare a giustificare l’assassinio, della diciottenne Pamela Mastropietro, uccisa da un nigeriano che l’ha poi fatta a pezzi.