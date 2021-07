Luis Enrique: “L’Italia fa un bel calcio, sarà un gara divertente”

“Adesso è sempre più difficile, incontreremo un’Italia divertente, che fa un bel calcio e palleggia bene in attacco e in difesa. E’ una squadra molto difficile, sarà una partita molto divertente e intensa, con due squadre che fanno gioco. USA 94? Fa parte della mia storia sportiva. Ho avuta la fortuna di conoscere Tassotti, una bravissima persona, e non ho alcun bisogno di cercare una rivincita. Amo l’Italia, mi piace Roma, una città incredibile dove ho vissuto un’esperienza bellissima, seppur per un solo anno. Per me è un piacere giocare contro l’Italia, lo rifaremo anche a novembre in Nations League”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Luis Enrique, CT della Spagna, durante il suo intervento ai microfodi di “Sky Sport” alla vigilia del match contro l’Italia.

Il tecnico spagnolo, in vista del match contro gli Azzurri in programma martedì 6 luglio alle 21.00, ha proseguito: “Morata contro Chiellini e Bonucci? Si conoscono molto meglio di quanto io possa dare suggerimenti, però la cosa non mi preoccupa. Mi preoccupa di più cercare delle situazioni di gioco per la mia squadra, cercando di controllare l’Italia. Un errore da non fare? L’unico che non faremo è snaturarci, sono sicuro che la mia squadra giocherà fedelmente al suo stile dal primo all’ultimo minuto”.