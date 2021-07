Morte assiderate sul Monte Rosa due giovani alpiniste

Bloccate dal maltempo e morte assiderate a oltre 4mila metri di quota sul Monte Rosa. E’ il tragico bilancio di una spedizione di due giovani alpiniste morte assiderate sul Monte Rosa che erano rimaste bloccate sabato a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi.

I corpi di Martina Svilpo, 29enne residente a Verbania, e di Paola Viscardi, 28 anni, anche lei di Verbania sono stati ritrovati da squadre a piedi del Soccorso alpino valdostano che sono salite nella notte sul Monte Rosa e le hanno trovate. Con loro c’era anche Valerio Zonna, di 27 anni, di Novara, ricoverato in un ospedale svizzero, le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita. Alle operazioni di recupero in condizioni estreme a causa della bufera, hanno partecipato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, i soccorritori di Alagna e gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia a cui sono affidate le indagini.