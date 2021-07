Palermo, Lancini rifiuta il Como: vuole rimanere in rosa

CALCIOMERCATO SERIE C

PALERMO – La difesa del prossimo anno del Palermo potrà contare ancora su Edoardo Lancini. Il difensore, nonostante un solo anno di contratto, ha deciso di rimanere in Sicilia e rifiutare l’offerta arrivata dal Como.

L’ex Brescia due anni fa ha deciso di scendere di due categorie e sposare il progetto dei rosanero, ben figurando la prima stagione tra i dilettanti. La stessa cosa, però, non è avvenuta nel campionato da poco concluso. Il difensore ha dovuto affrontare il Covid, che ha lasciato diversi strascichi, ma anche diversi infortuni. L’ultimo al piede che non gli permetteva di allenarsi e, di conseguenza, di scendere in campo e rendere al meglio.

Nelle scorse settimane il Como si è fatto avanti, offrendo anche una categoria maggiore rispetto ai rosa perché si trovano in Serie B, vedendo il netto rifiuto da parte di Lancini. Il calciatore vorrà riscattare l’annata negativa e guadagnarsi il rinnovo di contratto sul campo, visto che quello attuale è in scadenza nel giugno 2022.