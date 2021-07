Papa Francesco operato al Gemelli, prima notte tranquilla

La Santa Sede: "Il Pontefice ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale"

ROMA – Papa Francesco ha superato un intervento chirurgico al colon effettuato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha comunicato con una nota la Santa Sede. Passata bene, dunque, la prima notte al Gemelli per papa Francesco, dopo l’operazione di ieri al colon. Il Pontefice era stato ricoverato intorno alle 15 di domenica in attesa dell’intervento chirurgico.

“Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale”, recitava il bollettino medico diffuso ieri sera dopo l’intervento. Si è trattato di un “intervento programmato”, come ha specificato la Santa Sede. Il ricovero al decimo piano dell’ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Wojtyla. Bergoglio resterà in ospedale almeno cinque

giorni.