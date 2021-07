Scontro frontale tra un’auto e una moto: morto un ventenne

MESSINA – Un ragazzo di 20 anni Kevin Costantino è morto stamani in un incidente stradale a Messina. Il giovane a bordo di uno scooter si è scontrato frontalmente con un’auto, una Opel Mokka in via Bonino a Messina. L’impatto è stato così violento da far arrivare lo scooter contro una vettura del tram che era in sosta alla fermata.

Il giovane è stato trasferito con massima urgenza al Policlinico dove purtroppo non c’è stato nulla da fare viste le condizioni gravissime del ragazzo per i traumi riportati. Sul posto l’infortunistica sta eseguendo i rilievi del caso per capire la dinamica dell’incidente. Il giovane era fidanzato da qualche anno e lavorava. Le sue passioni il calcio e le moto. Tifava per la squadra del Messina.