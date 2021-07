Religiosi smarriti tra i Nebrodi, salvati dai carabinieri a Mistretta

MISTRETTA – Si erano smarriti sui monti Nebrodi e non riuscivano a ritrovare una strada per il ritorno. Dopo alcune ore di ricerche i carabinieri di Mistretta hanno rintracciato e salvato alcuni religiosi che si erano recati in visita alla Piramide della luce nella Fiumara d’arte creata dal mecenate Antonio Presti.

Il gruppo proveniva da Barcellona Pozzo di Gotto e comprendeva anche un sacerdote di 95 anni con difficoltà deambulatorie. Dopo avere visitato l’installazione dello scultore Mauro Staccioli a Motta d’Affermo, i religiosi hanno cercato di fare ritorno ma si sono ritrovati su una stradella stretta che costeggia un dirupo. Hanno quindi chiesto l’intervento dei carabinieri che li hanno rintracciati e guidati nella direzione giusta.