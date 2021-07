TeLiMar, incetta di medaglie alla 32^ edizione del Festival dei Giovani

PALERMO – Dopo essersi aggiudicata il medagliere nazionale nei Campionati Italiani Master, la Canottieri TeLiMar fa incetta di medaglie anche a Varese, dove lo scorso week-end si è disputata la trentaduesima edizione del Festival dei Giovani intitolato a Gian Antonio Romanini.

La tre giorni della più grande manifestazione sportiva a livello nazionale rivolta agli atleti da 9 ai 14 anni in programma alla Schiranna di Varese ha visto la partecipazione di oltre 1700 atleti provenienti da tutta Italia, con il Club dell’Addaura che con i suoi 13 Ori, 4 Argenti e 6 Bronzi sale sul podio del medagliere nazionale. In tre appuntamenti, il Circolo del Presidente Marcello Giliberti tocca, così, quota 80 medaglie, tra Campionati Italiani Assoluti, Campionati Italiani Master e Festival dei Giovani, a conferma dell’ottimo lavoro portato avanti in tutti i settori e con un occhio attento al vivaio, così come fatto fin dalla sua nascita, nel 1988.

Il TeLiMar al venerdì ha conquistato l’Oro con Flavio D’Acquisto nel Singolo 7,20 Cadetti maschile, Noa Tajana nel Singolo 7,20 Cadetti femminile e con Caterina Piredda nel Doppio Allievi C misto con la Canottieri Corgeno. Argento per Giorgio De Lorenzo nel Singolo 7,20 e per Francesco Bonura in equipaggio misto con Nesis nel Quattro di Coppia Allievi B1 maschile. Bronzo per Carla Molfettini nel singolo 7,20 Allievi B2 Femminile, Elsa La Marca nel Quattro di Coppia Allievi B1 femminile in equipaggio misto con la Pro Monopoli e Flavio D’Acquisto nel Quattro di Coppia Cadetti della rappresentativa Sicilia.

Nella seconda giornata, Oro per Caterina Piredda nel Singolo 7,20 Allievi C femminile, Lorenzo Fundarò nel Singolo 7,20 Allievi C maschile, Pietro Cascio nel Singolo 7,20 Allievi C maschile, Alessio Mandalà e Giorgio De Lorenzo nel Doppio Allievi B2 maschile e Noa Tajana sia nel Singolo 7,20 Cadetti femminile che nel Doppio Cadetti femminile in equipaggio misto con la Canottieri Palermo. Argento per Giovanni Varvarotto nel Singolo 7,20 Allievi A maschile e nel Doppio Cadetti maschile di Flavio D’Acquisto e Michele Fileti. Bronzo per Francesco Iraggi nel Singolo 7,20 Allievi C maschile ed Elsa La Marca con Carla Molfettini nel Doppio Allievi B2 femminile.

Nella giornata di domenica, invece, sono arrivati gli Ori di Noa Tajana nel Singolo cadetti femminile, Flavio D’Acquisto nel Singolo 7,20 Cadetti maschile e Michele Fileti con l’altro singolo 7,20 cadetti maschile schierato dal Direttore Tecnico Marco Costantini. Vittoria anche per Lorenzo Fundarò e Pietro Cascio nel doppio Allievi C maschile. Bronzo per il Quattro di Coppia Allievi B2 maschile con Francesco Bonura, Mario Edoardo Castiglia, Alessio Mandalà e Giorgio De Lorenzo.