Trapani, a breve si conoscerà il futuro

L'imprenditore Minore dovrà decidere se cambiare denominazione al Dattilo oppure far ripartire da zero il club

TRAPANI – Il calcio a Trapani rinascerà a breve, questo è sicuro. L’unico dubbio sarà capire se sarà il Dattilo a prendere la denominazione o nascerà una nuova società.

Ettore Minore si è aggiudicato il bando stilato dal comune, ma ha anche trovato l’accordo con il Dattilo per acquisire il club e stabilito che come data ultima il 10 luglio per decidere cosa fare. Il patron del Dattilo, Michele Mazzara, sta lavorando per fornire tutta la documentazione ai legali di Minore, che dovranno studiarla.

In caso i legali di Minore non dessero l’ok l’imprenditore porterebbe a termine le operazioni con il Comune di Trapani e ripartirebbe da zero, con l’intento di riportare tra i professionisti il club granata.