Vivaisti ed esperti: “Dove fiorisce la Jacaranda” FOTO

Torna, nel Giardino Botanico-Villa Bonajuto, la IX edizione del festival botanico “Dove fiorisce la jacaranda”, che coinvolge vivaisti, architetti, paesaggisti, appassionati di verde.

Partner dell’evento l’AIAPP che organizza un convegno/chiacchierata nel pomeriggio con il tema dell’acqua, al quale interverranno esperti che tratteranno l’acqua in tutti i suoi aspetti, come fonte di vita prodotta dall’Etna.

Fra i relatori il prof Gresta (fisica del vulcanismo), l’arch. Cassone (recupero dei Navigli di Milano), il dr. Speciale, curatore dell’Orto Botanico di Palermo.

Presente anche il vivaista Natale Torre, che parlerà della sua ultima fatica letteraria “Il giardino del sole”.

L’evento è iniziato nella mattinata, con la piantumazione di un piccolo pino, nato a Pantellaria, ponte fra due isole vulcaniche.

Due nuove installazioni saranno svelate in giardino, una di Salvatore Bonajuto, padrone di casa, che vuole dare enfasi al lapillo che l’Etna regala in quantità in questi giorni; l’altra a cura di Giovanni Sapuppo, con la quale il pubblico potrà interagire, un’opera all’aperto che coinvolge facendo tornare nel grembo materno.