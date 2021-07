Acoset, scoppiano polemiche per assunzioni e indennità

CATANIA – Il bilancio Acoset, mela della discordia. L’assemblea dei sindaci che compone il Cda dell’azienda idrica ha trovato la quadra solo in seconda convocazione.

Le polemiche

Sull’azienda, da un po’ di tempo, si è scatenata una polemica, da alcune sigle sindacali, su presunte irregolarità nelle assunzioni. Alle quali si sarebbe aggiunta la nomina del direttore generale Giuseppe Rizzo che avrebbe fatto storcere il naso a tanti. Polemiche sembra alimentate anche malcontenti dovuti all’indennità di circa 75000 euro che il presidente Di Gloria non avrebbe potuto ricevere perché in pensione. In ogni caso, il documento ha avuto l’ok del Cda.

Acoset: bilancio regolarmente approvato

Come ravvisabile dai nostri verbali di seduta, la votazione avvenuta ha permesso di approvare il bilancio 2020, con le seguenti percentuali:astenuti i comuni di Adrano, Belpasso, Trecastagni, Gravina, Nicolosi, San Pietro Clarenza, Camporotondo (col 51,3%);

favorevoli i comuni di Aci Sant’Antonio, Mascalucia, Pedara, Ragalna, Santt’Agata Li Battiati, San Giovanni La pUnta, Santa Maria di Licodia, San Gregorio e Tremestieri (col 38,27%). Contrario il comune di Catania (col 4,13%)

Come da statuto Acoset, infatti, in seconda convocazione si approva a maggioranza dei presenti, qualunque sia il quorum rappresentativo. Gli astenuti contano come assenti al voto. Si precisa inoltre che sul direttore generale sono stati posti quesiti di natura tecnica-contabile sulle voci di bilancio, che nulla hanno a che vedere con quanto citato nell’articolo (curriculum ed esperienze amministrative), né si è minimamente affrontato l’argomento relativo ai compensi del presidente.