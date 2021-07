ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Tornano entro i limiti i valori dell’alga tossica a Isola delle Femmine. Dai campionamenti eseguiti ieri dai tecnici dell’Arpa nel punto di prelievo Costa corsara e pubblicati oggi è emerso che la concentrazione di Ostreopsis ovata nell’acqua è scesa al di sotto della soglia d’allarme, passando dalle 60.320 cellule per litro del 21 giugno alle 5.600 di ieri, mentre il 28 giugno era di 107.680 cellule per litro. Un dato quattro volte superiore al limite che avrebbe reso necessaria l’adozione di un’ordinanza per imporre il divieto di balneazione.