Cambio ai vertici della Lega giovani, Scalisi è coordinatore

CATANIA – Cambio al vertice in provincia di Catania per il movimento giovanile della Lega. Federico Scalisi, 26 anni, già senatore sccademico dell’Università degli Studi di Catania, è il nuovo coordinatore provinciale. Collaborerà insieme al coordinatore per la Sicilia Orientale, Alessandro Lipera, per la crescita del movimento giovanile.

«Ringrazio Giorgia Urzì per il lavoro fino ad ora svolto – dichiara Lipera – adesso con la guida di Scalisi inizia la seconda fase del nostro movimento giovanile in provincia e siamo pronti a dare il nostro contributo per l’affermazione del progetto di Matteo Salvini alle prossime elezioni regionali. Siamo al fianco del nostro coordinatore federale Luca Toccalini, che già nel mese di Luglio sarà presente nei nostri territori. Il tutto per dimostrare che una Sicilia giovane, forte, libera ed identitaria è ancora possibile».