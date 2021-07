Euro 2020, le formazioni ufficiali di Italia-Spagna

LONDRA – Tutto pronto per il fischio d’inizio della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Alle 21.00 si darà il via alla gara che decreterà chi giocherà la finale della competizione europea. Tanto entusiasmo da parte dei tifosi all’esterno di “Wembley Stadium”, stadio dove tra meno di un’ora verrà giocato il match, ma anche nelle varie città italiane e spagnole che fremono in attesa che inizi la gara.

Sono state diramate le scelte ufficiali dei due CT in vista del calcio d’inizio. Poche sorprese tra gli Azzurri, mentre Luis Enrique stupisce tutti lasciando Morata in panchina.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo.